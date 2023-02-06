Про це розповіли на сайті Офісу Президента. Зазначили, що керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків обговорили ситуацію на полі бою.
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"Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами", – зазначили в ОП.
Інші теми засідання
Розвідка доповіла для президента та військових про найближчі плани росіян. Крім цього, на засіданні обговорили кадрові питання, які стосуються посад голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.
У засіданні взяли участь:
- керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак;
- секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов;
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Також були командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", – додали в ОП.
Що відбувається на фронті 6 лютого
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вороги наступають на п'яти напрямках – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.
- Українські військові розповіли, що окупанти не мають координації та взаємодії поблизу Бахмута.
- Захисникам вдається відбивати атаки. Крім цього, Сил оборони України вдарили по пункту управління та восьми районах зосередження живої сили.