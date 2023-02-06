Про це розповіли на сайті Офісу Президента. Зазначили, що керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків обговорили ситуацію на полі бою.

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"Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами", – зазначили в ОП.

Інші теми засідання

Розвідка доповіла для президента та військових про найближчі плани росіян. Крім цього, на засіданні обговорили кадрові питання, які стосуються посад голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак;

секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов;

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Також були командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", – додали в ОП.

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