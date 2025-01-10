Барак Обама и Дональд Трамп, которые на протяжении многих лет критиковали друг друга, сидели рядом и бурно что-то обсуждали. Чтец по губам помог выяснить, о чем перешептывались политики и почему улыбались, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что Трамп мог предложить Обаме

Обама и Трамп называли друг друга непримиримыми политическими врагами. Однако перед началом службы в Национальном соборе мужчины сидели вместе на скамье и, со слов эксперта по губам Джереми Фримена, вели долгую и теплую беседу.

Когда 44-й президент Америки Барак Обама шел здороваться с Трампом, республиканец якобы даже не поднялся, однако, сев на свои места, политики доброжелательно пообщались несмотря на давнее соперничество,

– обратило внимание издание The Hill.

В какой-то момент новоизбранный президент Трамп загадочно заявил, что ему важно "сегодня" с глазу на глаз поговорить с Бараком Обамой, чтобы они могли "решить" кое-что.

Трамп предложил им поискать "тихое место", где можно бы обсудить загадочное дело после церемонии прощания, отметил эксперта по губам. Впрочем, оставалось непонятным, касалась ли важная информация, которую Трамп должен был сообщить Обаме, вопросов национальной безопасности или чего-то еще.

Оживленная беседа между политиками вызвала у наблюдателей большой интерес. Вероятно, Обама заметил заинтересованные взгляды, поэтому в какой-то момент прикрыл лицо, чтобы его слова нельзя было разобрать. Однако когда обоих мужчин было видно, чтец по губам мог разобрать их комментарии.

В конце разговора, по словам чтеца по губам, Обама спросил Трампа, вернется ли тот потом в фойе. На что Трамп ответил: "Позвони мне потом в фойе, да".

Отметим, что предыдущая частная беседа между мужчинами состоялась восемь лет назад, вскоре после избрания Трампа президентом в 2016 году. С тех пор часть этих разговоров в Белом доме стала достоянием общественности, в том числе и то, как Обама говорил Трампу о своей глубокой обеспокоенности по поводу Северной Кореи.