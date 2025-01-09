На церемонии присутствовали многочисленные мировые лидеры, бывшие вице-президенты и высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как в Вашингтоне прощались с Джимми Картером

Проститься с бывшим президентом США пришли все ныне живущие 5 президентов: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден.

В честь 39-го президента был осуществлен салют из пушек. После церемонии в Капитолии кортеж Картера отправился к собору.

В октябре 2023 года Байден, назвал Картера своим "любимым другом" и подготовил видео к его 100-летию. После его смерти Байден произнес трогательную речь, вспоминая их дружбу, которая длилась более 50 лет.

На церемонии присутствовали многочисленные мировые лидеры, бывшие вице-президенты и высокопоставленные чиновники. Майк Пенс, Эл Гор и новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс заняли места среди гостей. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, который объявил о своей отставке с поста лидера партии, также присутствовал.

Трамп и Обама сидели рядом и вели продолжительную беседу. Вице-президент Камала Харрис также участвовала в службе.

Похороны открыл Джошуа Картер, внук покойного президента.

Стивен Форд, сын Джеральда Форда, выполнил обещание своего отца, произнеся панегирик. В своем выступлении он обратился к детям Картера: "Бог сделал доброе дело, когда создал вашего папу".

Справка: Джимми Картер и Джеральд Форд были ожесточенными соперниками, но стали впоследствии друзьями. Оба президента обещали друг другу произнести панегирик на похоронах друг друга. Картер выполнил обещание после смерти Форда в 2006 году. На похоронах Картера сын Форда, Стивен, осознал свою часть сделки.

Тед Мондейл, сын вице-президента Уолтера Мондейла, прочитал письмо своего отца, написанного для этого случая. Бывший помощник Картера, Стюарт Айзенстат, также выступил с речью.

Джейсон Картер в шутку назвал своего дедушку "первым миллениалом", вспомнив его прогрессивные идеи.

Оркестр морской пехоты исполнил гимн "Eternal Father, Strong to Save", а шляпа морского офицера символизировала службу Картера в Военно-морских силах США.

Справка: После изучения технологии реакторов и ядерной физики в Юнион-колледже в Скенектаде, штат Нью-Йорк, Картер был назначен в подводные силы. Он служил на Атлантическом и Тихоокеанском флотах, прежде чем его назначили на должность старшего офицера подготовительного экипажа "Сивольфа", второй атомной подводной лодки США.

Президент Байден высоко оценил сильный характер Картера, вспоминая свое одобрение его кандидатуры в 1976 году.

Дружба с Джимми Картером научила меня, сила характера – это больше, чем титул или власть, которую мы имеем,

– вспоминает Байден.

"Мы обязаны не давать ненависти безопасную гавань. И противостоять тому, что когда-то говорил мой папа, – это самый большой грех из всех, злоупотребления властью. Речь не идет о том, чтобы быть идеальным, потому что никто из нас не идеален", – добавил Байден, признавая, что сейчас борется со злоупотреблением власти в США.

После церемонии тело Джимми Картера отправилось на объединенную базу Эндрюс, а затем - в Плейнс, штат Джорджия, для частного захоронения в семейной резиденции. Оркестр береговой охраны США исполнил "Hail to the Chief", которую Картер когда-то просил не играть во время публичных выступлений.

Джейсон Картер, внук бывшего президента, отметил, что его дедушка и бабушка, Джимми и Розалин Картеры, остались "обычными людьми", и это стало их особым наследием.