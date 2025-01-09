На церемонії були присутні численні світові лідери, колишні віцепрезиденти та високопосадовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як у Вашингтоні прощалися з Джиммі Картером

Попрощатися з колишнім президентом США прийшли усі нині живі 5 президентів: Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама, Дональд Трамп і Джо Байден.

На честь 39-го президента було здійснено салют з гармат. Після церемонії в Капітолії кортеж Картера вирушив до собору.

У жовтні 2023 року Байден, назвав Картера своїм "улюбленим другом" та підготував відео до його 100-річчя. Після його смерті Байден виголосив зворушливу промову, згадуючи їхню дружбу, яка тривала понад 50 років.

На церемонії були присутні численні світові лідери, колишні віцепрезиденти та високопосадовці. Майк Пенс, Ел Гор і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс зайняли місця серед гостей. Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, який оголосив про свою відставку з поста лідера партії, також був присутній.

Трамп і Обама сиділи поруч і вели тривалу бесіду. Віцепрезидентка Камала Гарріс також брала участь у службі.

Похорон відкрив Джошуа Картер, онук покійного президента.

Стівен Форд, син Джеральда Форда, виконав обіцянку свого батька, виголосивши панегірик. У своєму виступі він звернувся до дітей Картера: "Бог зробив добру справу, коли створив вашого тата".

Довідка: Джиммі Картер та Джеральд Форд були запеклими суперниками, але стали згодом друзями. Обидва президенти обіцяли один одному виголосити панегірик на похороні один одного. Картер виконав обіцянку після смерті Форда в 2006 році. На похороні Картера син Форда, Стівен, усвідомив свою частину угоди.

Тед Мондейл, син віцепрезидента Уолтера Мондейла, прочитав листа свого батька, написаного для цієї нагоди. Колишній помічник Картера, Стюарт Айзенстат, також виступив із промовою.

Джейсон Картер жартома назвав свого дідуся "першим міленіалом", згадавши його прогресивні ідеї.

Оркестр морської піхоти виконав гімн "Eternal Father, Strong to Save", а капелюх морського офіцера символізував службу Картера у Військово-морських силах США.

Довідка: Після вивчення технології реакторів і ядерної фізики в Юніон-коледжі в Скенектаді, штат Нью-Йорк, Картер був призначений в підводні сили. Він служив на Атлантичному і Тихоокеанському флотах, перш ніж його призначили на посаду старшого офіцера підготовчого екіпажу "Сівольфа", другого атомного підводного човна США.

Президент Байден високо оцінив сильний характер Картера, згадуючи своє схвалення його кандидатури в 1976 році.

Дружба з Джиммі Картером навчила мене, сила характеру – це більше, ніж титул або влада, яку ми маємо,

– згадує Байден.

"Ми зобов'язані не давати ненависті безпечну гавань. І протистояти тому, що колись казав мій тато, – це найбільший гріх з усіх, зловживання владою. Мова не йде про те, щоб бути ідеальним, тому що ніхто з нас не ідеальний", – додав Байден, визнаючи, що зараз бореться зі зловживанням влади у США.

Після церемонії тіло Джиммі Картера вирушило на об’єднану базу Ендрюс, а згодом — до Плейнс, штат Джорджія, для приватного поховання в сімейній резиденції. Оркестр берегової охорони США виконав "Hail to the Chief", яку Картер колись просив не грати під час публічних виступів.

Джейсон Картер, онук колишнього президента, зазначив, що його дідусь і бабуся, Джиммі та Розалін Картери, залишилися "звичайними людьми", і це стало їхньою особливою спадщиною.