О чем нужно говорить с Путиным

Прежде всего надо будет говорить о безопасности. А все остальное уже потом. Вы же понимаете, что отдельно будут идти политические требования. Далее – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Путин, возможно, будет требовать ратификации каких-то документов. Принятие будет, почти наверняка, проходить в закрытом режиме. Подальше от человеческого глаза. Все, что мы заметим – это прекращение огня.

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Политические требования Путина

К политическим требованиям может относиться, например, признание Крыма российским, признание псевдореспублик, и неразмещение наступательного вооружения. Вся остальная территория будет под нашим контролем спокойно жить и отстраиваться.

Этот вариант очень сложно будет воплотить в условиях обще патриотических настроений населения. Последнее его просто не примет. Все сейчас хотят идти вперед отвоевывать территории вплоть до самого Крыма. Вместе с тем, надо понимать, что россиян банально больше. У них больше живой силы. Они как саранча прут.

Да, наши ребята делают все, как следует. Но чтобы прикопать здесь всех врагов, нам чисто с математической точки зрения нужно будет не менее ста дней. При условии сохранения нынешних темпов утилизации россиян.



Устанавливать состояние психики Путина нет нужды / Фото Getty Images

Важно Мы воюем не с Путиным

Путин доказал свою неадекватность

О полной неадекватности Путина свидетельствует уже само решение начать войну. Устанавливать состояние психики хозяина Кремля нет нужды. Все уже стало вполне очевидным.

С этим человеком договариваться не о чем. Ну, в принципе. Мы можем с вами выискивать какие-то моменты, из приведенных мною ранее. Как, например, то поддельное видео. Но это всего лишь маневр. Не отступление. Он оценивает это так: окей, за 2 дня не удалось, то удастся за 12.

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