О главном: Байден во второй раз поговорит с Зеленским. Притула выходит из "Голоса"

16:49

В выпуске "О главном" за 7 июня – Владимир Зеленский и Джо Байден 7 июня должны провести телефонный разговор. Главы государств обсудят ситуацию на границе Украины и на Донбассе. Сергей Притула заявил, что выходит из партии "Голос". Он отметил, что это было сознательное и взвешенное решение.