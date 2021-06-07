О главном: Байден во второй раз поговорит с Зеленским. Притула выходит из "Голоса"

В выпуске "О главном" за 7 июня – Владимир Зеленский и Джо Байден 7 июня должны провести телефонный разговор. Главы государств обсудят ситуацию на границе Украины и на Донбассе. Сергей Притула заявил, что выходит из партии "Голос". Он отметил, что это было сознательное и взвешенное решение.
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В Киеве стартовал международный форум "Демократия в действии", который пройдет с 7 по 9 июня. Среди участников события – представители НАТО, Пентагона, ФБР, Еврокомиссии, Европарламента.
Верховную Раду призывают не принимать законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Эксперты фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции считают, что он приведет к катастрофе в судебной реформе.