О главном: циничная пресс-конференция Лукашенко. Выводы Олимпиады в Токио
9 августа 2021 , 20:57Читати новину українською
Источник:24 канал
Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию 9 августа. Его заявления были циничными и ложными. В частности, касались и Украины. Олимпиада в Токио завершилась, однако украинские организаторы получили немало критики в свою сторону.
Также в выпуске:
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, испытавшая давление со стороны режима Александра Лукашенко, решила продать серебряную медаль II европейских игр 2019 года. Она выставила ее на аукцион и отметила, что стартовая цена награды – 5 тысяч долларов.
В Киеве силы территориальной обороны совместно с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывали нападение оккупантов. Они учились противостоять врагу.