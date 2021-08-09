О главном: циничная пресс-конференция Лукашенко. Выводы Олимпиады в Токио

Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию 9 августа. Его заявления были циничными и ложными. В частности, касались и Украины. Олимпиада в Токио завершилась, однако украинские организаторы получили немало критики в свою сторону.

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, испытавшая давление со стороны режима Александра Лукашенко, решила продать серебряную медаль II европейских игр 2019 года. Она выставила ее на аукцион и отметила, что стартовая цена награды – 5 тысяч долларов.

В Киеве силы территориальной обороны совместно с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывали нападение оккупантов. Они учились противостоять врагу.