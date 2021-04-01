В выпуске "О главном" за 1 апреля – депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время подсчета голосов на Прикарпатье всячески пытался сорвать этот процесс и злоупотребил депутатскими полномочиями. В Украине завершилась кампания декларирования состояния и имущества госслужащих и политиков.

Также в выпуске: Социологическая группа "Рейтинг" предложила украинцам оценить уровень собственной защищенности в предложенных темах. Речь шла о пандемии COVID-19, правосудии в Украине и коррупции.