У випуску "Про головне" за 1 квітня – депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час підрахунку голосів на Прикарпатті усіляко намагався зірвати цей процес та зловживав депутатськими повноваженнями. В Україні завершилась кампанія декларування статків і майна держслужбовців та політиків.

Також у випуску: Соціологічна група "Рейтинг" запропонувала українцям оцінити рівень власної захищеності в запропонованих темах. Мовилося про пандемію COVID-19, правосуддя в Україні та корупцію.