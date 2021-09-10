О главном: Дело вагнеровцев. Новые обыски в КГГА

Временная следственная комиссия обнародовала результаты работы по делу вагнеровцев. В аппарате Киевской администрации провели обыски из-за земельного участка вблизи станции метро "Сырец".

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Депутаты вернулись с каникул, поэтому Верховная Рада начала новый политический сезон. В частности, парламент должен работать над судебной и антикоррупционной реформами. От этого будут зависеть отношения Украины и США.

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