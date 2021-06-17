О главном: драка в Верховной Раде. Наводнение в оккупированном Крыму

В выпуске "О главном" за 17 июня – на пленарном заседании Верховной Рады произошла стычка между депутатами из-за неоднозначных слов о партии ОПЗЖ. В Керчи из-за сильного ливня затопило улицы, поэтому оккупационные власти полуострова начали осматривать последствия непогоды.

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В Украине с июля банки начнут автоматически списывать деньги со счетов должников. НБУ внес изменения в свои правила и теперь банки по требованию исполнителей обязаны предоставлять информацию не только о наличии счетов у должника, но и об их номерах и остатках денег на них.