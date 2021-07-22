О главном: Дружба с Китаем. "Северный поток-2" демонстрирует слабость Запада

20:30

В выпуске "О главном" за 22 июля – в Украине звучало предложение развернуть вектор развития на Восток, если страны Запада уступят нашим интересам в пользу России. Для Владимира Путина строительство "Северного потока-2" – это имиджевый вопрос. Кремль благодаря реализации проекта трубы продемонстрирует слабость Запада.