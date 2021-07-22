О главном: Дружба с Китаем. "Северный поток-2" демонстрирует слабость Запада

22 июля 2021 , 20:30
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 22 июля – в Украине звучало предложение развернуть вектор развития на Восток, если страны Запада уступят нашим интересам в пользу России. Для Владимира Путина строительство "Северного потока-2" – это имиджевый вопрос. Кремль благодаря реализации проекта трубы продемонстрирует слабость Запада.

Также в выпуске:

В украинском правительстве, вероятно, осенью произойдут большие кадровые изменения. В частности, может качнуться кресло под генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Автор: Єгор Скоріна