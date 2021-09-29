О главном: ФЛП будут платить ЕСВ ежемесячно. Бабий Яр
29 сентября 2021 , 20:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Министерство соцполитики вынесло на Кабмине инициативы платить единый социальный взнос и единый налог ФЛП не ежеквартально, а ежемесячно. Ко Дню памяти жертв Бабьего Яра Служба безопасности Украины открыла архив с воспоминаниями очевидцев.
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