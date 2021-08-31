О главном: Интеграция Беларуси и России. Война США в Афганистане официально завершена
31 августа 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Посол Беларуси в России Владимир Семашко объявил о подписании "дорожных карт" во время визита Александра Лукашенко в Москву. Американские солдаты покинули Афганистан. Последним, кто запрыгнул в самолет, стал генерал-майор Кристофер Донахью.
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