О главном: Интеграция Беларуси и России. Война США в Афганистане официально завершена

31 августа 2021 , 19:47
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Источник:

24 канал

Посол Беларуси в России Владимир Семашко объявил о подписании "дорожных карт" во время визита Александра Лукашенко в Москву. Американские солдаты покинули Афганистан. Последним, кто запрыгнул в самолет, стал генерал-майор Кристофер Донахью.

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Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы с Беларусью. Польские солдаты в конце августа начали возводить забор на границе.

В мире – катастрофический образовательный сбой из-за пандемии. Всемирная организация здравоохранения призвала не закрывать школы по всей Европе, но сделать их безопасными для учеников и учителей из-за штамма Дельта.

Полный выпуск "О главном" за 31 августа: смотрите видео

 

Автор: Єгор Скоріна