В выпуске программы "О главном" за 1 июля – пятому украинскому президенту Петру Порошенко так и не избрали меру пресечения. Заседание перенесли на 8 июля. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году. "Приватбанк" будет предоставлять ипотечный заем в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%". Получить ее можно на 20 лет, первоначальный взнос – от 30% стоимости жилья.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Карантин усилили в Киеве. Теперь кафе, бары, рестораны и развлекательные заведения, в частности кинотеатры, в столице будут работать только до 22:00.

Украина приблизилась к критическому показателю, после которого нужно усиливать карантин. В стране 58 инфицированных на 100 тысяч населения.

Россияне голосуют относительно изменений в Конституцию. Всего планируют внести более 200 поправок, среди них – "обнуление" президентских сроков Путина.