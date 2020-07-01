У випуску програми "Про головне" за 1 липня – п'ятому українському президенту Петру Порошенку так і не обрали запобіжний захід. Засідання перенесли на 8 липня. Йому закидають тиск на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році. "Приватбанк" надаватиме іпотечну позику в рамках держпрограми "Доступне житло під 10%". Отримати її можна на 20 років, початковий внесок – від 30% вартості житла.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Карантин посилили у Києві. Тепер кафе, бари, ресторани та розважальні заклади, зокрема кінотеатри, в столиці працюватимуть лише до 22:00.

Україна наблизилась до критичного показника, після якого потрібно посилювати карантин. В країні 58 інфікованих на 100 тисяч населення.

Росіяни голосують щодо змін до конституції. Всього планують внести понад 200 поправок, серед них – "обнулення" президентських термінів Путіна.