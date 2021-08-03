О главном: В Киеве нашли мертвым активиста Виталия Шишова. Украина получит транш от МВФ

19:47

В лесопарке Киева нашли повешенным лидера "Белорусского дома" Виталия Шишова. Друзья активиста отвергают версию самоубийства. МВФ выделит из резервных активов 650 миллиардов долларов. Среди них 2,7 миллиарда пойдут в Украину.