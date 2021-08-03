О главном: В Киеве нашли мертвым активиста Виталия Шишова. Украина получит транш от МВФ
3 августа 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:24 канал
В лесопарке Киева нашли повешенным лидера "Белорусского дома" Виталия Шишова. Друзья активиста отвергают версию самоубийства. МВФ выделит из резервных активов 650 миллиардов долларов. Среди них 2,7 миллиарда пойдут в Украину.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский подписал 3 законопроекта, ключевые для судебной реформы. Они предусматривают восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей, очистки Высшего совета правосудия, ответственность за невыполнение дисциплинарных требований инспектора ВСП и создание этической комиссии для проверки членов совета на добродетель.