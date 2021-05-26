О главном: Лукашенко против всех. Подготовка Байдена и Путина к встрече

17:00

В выпуске "О главном" за 26 мая – Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич готовил в Беларуси мятеж и вместе с его задержанием государство подавило "волну неонацизма". Джозеф Байден и Владимир Путин готовятся к встрече в Женеве, на которой обсудят Украину и Беларусь.