О главном: Лукашенко против всех. Подготовка Байдена и Путина к встрече

В выпуске "О главном" за 26 мая – Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич готовил в Беларуси мятеж и вместе с его задержанием государство подавило "волну неонацизма". Джозеф Байден и Владимир Путин готовятся к встрече в Женеве, на которой обсудят Украину и Беларусь.
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Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске. Это временный государственный орган, который действует в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины или в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.