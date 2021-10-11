О главном: Медведчук в шаге от СИЗО. Россия украла формулу AstraZeneca
11 октября 2021 , 19:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Виктора Медведчука могут закрыть в СИЗО, если его друзья не соберут 1 миллиард гривен залога. Россия выкрала формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, однако кремлевский препарат неэффективен.
Также в выпуске:
В Польше прошли многотысячные митинги против выхода государства из Европейского Союза. Все из-за того, что Конституционный суд Польши решил: законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Евросоюза.