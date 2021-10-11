О главном: Медведчук в шаге от СИЗО. Россия украла формулу AstraZeneca

11 октября 2021 , 19:44
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Источник:

24 канал

Виктора Медведчука могут закрыть в СИЗО, если его друзья не соберут 1 миллиард гривен залога. Россия выкрала формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, однако кремлевский препарат неэффективен.

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Автор: Єгор Скоріна