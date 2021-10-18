О главном: Наблюдатели ОБСЕ в заложниках. Протесты в поддержку Саакашвили
18 октября 2021 , 20:08Читати новину українською
Источник:24 канал
Пророссийские боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Горловке и Донецке. Сторонники Саакашвили устроили акцию протеста, во время которой правоохранители задержали 2 активистов.
Также в выпуске:
В России ученые сделали "интересное" открытие. В частности, если вакцинироваться их препаратом от коронавируса "Спутник V", а затем американским Moderna, то эффект от прививки якобы будет значительно лучше.
Выпуск "О главном" на 24 канале: смотрите видео