О главном: Наблюдатели ОБСЕ в заложниках. Протесты в поддержку Саакашвили

Пророссийские боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Горловке и Донецке. Сторонники Саакашвили устроили акцию протеста, во время которой правоохранители задержали 2 активистов.

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В России ученые сделали "интересное" открытие. В частности, если вакцинироваться их препаратом от коронавируса "Спутник V", а затем американским Moderna, то эффект от прививки якобы будет значительно лучше.

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