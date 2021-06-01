О главном: Наращивание войск России вблизи Украины. Новый формат переговоров

16:43

В выпуске "О главном" за 1 июня – риск эскалации и полномасштабного наступления со стороны России остается очень высоким, ведь Кремль может наращивать войска близ Украины. Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров с Россией, в рамках которого одновременно говорили бы об оккупированном Крыме и Донбассе.