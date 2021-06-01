О главном: Наращивание войск России вблизи Украины. Новый формат переговоров

В выпуске "О главном" за 1 июня – риск эскалации и полномасштабного наступления со стороны России остается очень высоким, ведь Кремль может наращивать войска близ Украины. Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров с Россией, в рамках которого одновременно говорили бы об оккупированном Крыме и Донбассе.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении страны создать около 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе. В Кремле отметили, что причиной такого решения является активность НАТО во главе с США у российских границ.