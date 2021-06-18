О главном: Новые санкции СНБО. Месячный тариф газа вырос в 4 раза

18 июня 2021 , 19:54
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 18 июня, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. В "Нафтогазе" сообщили, что новый месячный тариф на газ вырос более чем в 4 раза.

Также в выпуске:

Окружной административный суд города Киева остановил предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно увольнения главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. В то же время в НАПК заявили, что Наблюдательный совет может уволить Витренко несмотря на решение ОАСК.

Автор: Кучер Адріана