О главном: Новые санкции СНБО. Месячный тариф газа вырос в 4 раза

19:54

В выпуске "О главном" за 18 июня, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. В "Нафтогазе" сообщили, что новый месячный тариф на газ вырос более чем в 4 раза.