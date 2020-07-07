В выпуске программы "О главном" 7 июля – Коронавирусный фонд превратился в кошелек для удовлетворения политических прихотей. В фонде было 64 миллиардов гривен, чиновники потратили 20 миллиардов. Лабораторные центры и больницы получили лишь 3,2 миллиарда гривен. За последние сутки в Украине обнаружили 564 новых случая заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 49 607 инфицированных COVID-19

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Эксперт StateWatch Александр Леменов рассказал, куда идут деньги из антивирусного фонда и об уровне обеспечения медучреждений ресурсами для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.