У випуску програми "Про головне" за 7 липня – коронавірусний фонд перетворився на гаманець для задоволення політичних забаганок. Всього у фонді було 64 мільярди гривень, можновладці витратили 20 мільярдів. Лабораторні центри та лікарні отримали лише 3,2 мільярда гривень. За останню добу в Україні виявили 564 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом зареєстровано 49 607 інфікованих COVID-19.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Експерт StateWatch Олександр Лємєнов розповів, куди йдуть гроші з антивірусного фонду та про рівень забезпечення медзакладів ресурсами для ефективної боротьби з коронавірусною інфекцією.