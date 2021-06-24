О главном: Обыски у родственников Медведчука. Новые санкции ЕС в отношении Беларуси
24 июня 2021 , 19:55Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 24 июня – правоохранители провели обыски в офисе ОПЗЖ и в доме мамы Оксаны Марченко из-за дела Виктора Медведчука. Евросоюз ввел новые секторальные санкции против Беларуси, касающиеся калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.
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