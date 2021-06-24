О главном: Обыски у родственников Медведчука. Новые санкции ЕС в отношении Беларуси

19:55

В выпуске "О главном" за 24 июня – правоохранители провели обыски в офисе ОПЗЖ и в доме мамы Оксаны Марченко из-за дела Виктора Медведчука. Евросоюз ввел новые секторальные санкции против Беларуси, касающиеся калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.