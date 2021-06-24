О главном: Обыски у родственников Медведчука. Новые санкции ЕС в отношении Беларуси

24 июня 2021 , 19:55
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 24 июня – правоохранители провели обыски в офисе ОПЗЖ и в доме мамы Оксаны Марченко из-за дела Виктора Медведчука. Евросоюз ввел новые секторальные санкции против Беларуси, касающиеся калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.

Также в выпуске:

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию, где фиксируют крупнейшие вспышки штамма Дельта. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины уже обсудили меры борьбы с его распространением.

Автор: Єгор Скоріна