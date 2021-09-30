О главном: отставка Разумкова. Венгрия блокирует Украину
30 сентября 2021 , 20:14Читати новину українською
Источник:24 канал
В Верховной Раде собирают подписные листы за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в НАТО из-за якобы вмешательства в энергетическую политику Венгрии.
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В Украине распространяется Дельта, а у более 35 тысяч доз вакцин сегодня заканчивается срок годности. Более чем от 1,5 тысячи вакцин Moderna и 33,5 тысячи вакцин Pfizer должны избавиться.