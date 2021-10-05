О главном: Отстранение Разумкова. Нападение на журналистов
5 октября 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний Верховной Рады на 2 дня. На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.
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В соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере Whatsapp 4 октября произошел глобальный сбой, который длился примерно 7 часов. На фоне этого глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов.
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