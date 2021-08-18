О главном: Первая репетиция парада ко Дню Независимости. Совет общественного контроля при БЭБ
18 августа 2021 , 20:48Читати новину українською
Источник:24 канал
На Крещатике уже прошли первые репетиции парада военнослужащих, спасателей и правоохранителей ко Дню Независимости. Совет общественного контроля будет проверять Бюро экономической безопасности.
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