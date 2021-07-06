О главном: Петиция в отношении Татарова. Новые рейтинги власти

19:48

В выпуске "О главном" за 6 июля – Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Олега Татарова. Президент отказался отстранить заместителя руководителя своего Офиса. Если бы в ближайшее время состоялись новые выборы президента, то 29,1% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Далее 13,4% – выступили бы за Петра Порошенко.