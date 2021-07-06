О главном: Петиция в отношении Татарова. Новые рейтинги власти
6 июля 2021 , 19:48Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 6 июля – Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Олега Татарова. Президент отказался отстранить заместителя руководителя своего Офиса. Если бы в ближайшее время состоялись новые выборы президента, то 29,1% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Далее 13,4% – выступили бы за Петра Порошенко.
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Недавно парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект об олигархах. Впрочем, украинцы оценивают его скорее несерьезно и не называют настоящей угрозой для олигархов. Большинство украинцев уверены, что новый закон не будет действенным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.