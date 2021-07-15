О главном: Политическое будущее Авакова. Третья волна COVID-19

20:06

В выпуске "О главном" за 15 июля – министра внутренних дел Арсена Авакова отправили в отставку. За это проголосовал 291 депутат. По прогнозам ВОЗ, мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса. Причина роста заболеваемости – штамм Дельта.