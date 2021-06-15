О главном: Последние приготовления к встрече Байдена и Путина. Скандал в "Голосе"

15 июня 2021 , 20:02
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 15 июня – в Швейцарии проходят последние приготовления к саммиту Джо Байдена и Владимира Путина. Долгожданная встреча в Женеве состоится уже завтра. Пятеро депутатов от "Голоса" помогли "протащить" на рассмотрение изменение языкового закона. Впоследствии они заявили, что произошла ошибка, поэтому нардепы якобы не понимали, что поддерживали.

Также в выпуске:

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии. Уже с 1 сентября украинцы смогут честно показать все свое нажитое имущество, с которого платили налоги. В то же время правоохранительные органы смогут отныне за это наказывать.

Автор: Кучер Адріана