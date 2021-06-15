О главном: Последние приготовления к встрече Байдена и Путина. Скандал в "Голосе"

20:02

В выпуске "О главном" за 15 июня – в Швейцарии проходят последние приготовления к саммиту Джо Байдена и Владимира Путина. Долгожданная встреча в Женеве состоится уже завтра. Пятеро депутатов от "Голоса" помогли "протащить" на рассмотрение изменение языкового закона. Впоследствии они заявили, что произошла ошибка, поэтому нардепы якобы не понимали, что поддерживали.