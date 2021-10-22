О главном: Путин шантажирует Евросоюз. Нападение на заместителя председателя ОП
22 октября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Путин шантажирует Евросоюз и заявляет, что Россия готова начать поставки газа по "Северному потоку-2". Во двор заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова".
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