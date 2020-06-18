В выпуске "О главном" за 18 июня, по состоянию на 19:00 – Верховная Рада не смогла принять решение о лишении Святослава Вакарчука депутатского мандата. Только 175 депутатов из 226 необходимых проголосовали за его отставку. Парламентарии поддержали предложение президента об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. За такие изменения проголосовали 356 нардепов.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о народовластии. Рада не проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на пост главы Минобразования. В Украине обнаружили очередной антирекорд касательно количества случаев COVID-19. За минувшие сутки подтвердили 829 новых больных. Печерский районный суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко до 1 июля.