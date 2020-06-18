У випуску "Про головне" за 18 червня станом на 19:00 – Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про позбавлення Святослава Вакарчука депутатського мандату. Лише 175 депутатів із 226 необхідних проголосували за його відставку. Парламентарі підтримали пропозицію президента про звільнення випускників від проходження державної підсумкової атестації. За такі зміни проголосували 356 нардепів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя. Рада не проголосувала за призначення Сергія Шкарлета на посаду очільника Міносвіти. В Україні виявили черговий антирекорд за кількістю випадків COVID-19. За минулу добу підтвердили 829 нових хворих. Печерський районний суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку до 1 липня.