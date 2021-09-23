О главном: Рада одобрила законопроект об олигархах. Украина перешла в желтую зону

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации. Поддержали инициативу президента 279 народных депутатов. Вся Украина с 23 сентября оказалась в желтой зоне карантина. Теперь работать могут только те школы и садики, где вакцинированы 80% работников.

Также в выпуске:

Служба безопасности Украины предоставила охрану Сергею Шефиру и его семье после обстрела его автомобиля. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В Черкассах в ресторане расстреляли местного бизнесмена. Убийца подошел вплотную и на глазах у посетителей и персонала выстрелил в мужчину.

Полный выпуск программы "О главном" за 23 сентября: смотрите видео