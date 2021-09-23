О главном: Рада одобрила законопроект об олигархах. Украина перешла в желтую зону
23 сентября 2021 , 19:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации. Поддержали инициативу президента 279 народных депутатов. Вся Украина с 23 сентября оказалась в желтой зоне карантина. Теперь работать могут только те школы и садики, где вакцинированы 80% работников.
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Полный выпуск программы "О главном" за 23 сентября: смотрите видео