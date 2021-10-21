О главном: Раскол в ОПЗЖ. Рекорд заболевших COVID-19
21 октября 2021 , 19:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Политическую силу "Оппозиционная платформа – За жизнь" абсолютно не поддерживают сторонники на том уровне, о котором говорят представители политсилы. Украина вошла в тройку мировых лидеров по суточному количеству смертельных случаев от COVID-19.
Также в выпуске:
Войска НАТО готовятся к войне с Россией. Альянс согласовывает план потенциального нападения Кремля на партнеров Союза. В НАТО выстраивают схему защиты для сдерживания растущей агрессии России.