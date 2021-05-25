О главном: Расследование Bihus.Info. Видеообращение Протасевича

16:55

Журналисты Bihus.Info опубликовали разговоры вероятно Виктора Медведчука с российскими чиновниками. Там говорится о "трубе Медведчука". Появилось видео задержанного в Беларуси Романа Протасевича. Он якобы "признался" в причастности к организации массовых протестов.