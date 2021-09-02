О главном: Реакция России на визит Зеленского в США. Референдумы в Украине
2 сентября 2021 , 19:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. У России конкретно пылает по этому поводу. В Украине в референдумы используют как механизм политической борьбы.
Также в выпуске:
Отношения Украины и Америки уже выходят на новый уровень. Страны договорились совместно работать над тем, чтобы Россия понесла ответственность за свою агрессию на территории Украины. Байден, к слову, вспомнил о своих поездках в Киев и выразил желание приехать в гости еще.