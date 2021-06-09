О главном: реакция США на заявления Офиса Президента. Реестр олигархов Зеленского

В выпуске "Про головне" за 9 июня – в США негативно отреагировали на "искажение" Офисом Президента содержания разговора Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Бывшая старшая агент ФБР Карен Гринвей заявила, что правоохранительные органы в Украине, до сих пор не избавились от влияния олигархов и политиков.
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В Украине наводят порядок в системе электронного декларирования, которую осенью 2020 года уничтожил Конституционный Суд. Европейские коллеги посоветовали Владимиру Зеленскому сделать это, поэтому в Верховной Раде пришли по этому вопросу к определенному консенсусу.