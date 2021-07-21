О главном: Реформа СБУ. Возвращение Тупицкого в КСУ
21 июля 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 21 июля – Верховная Рада год не может принять законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Офис Президента убеждает, что Александр Тупицкий не вернется в КСУ и в отношении него открыли ряд уголовных производств. Сам Тупицкий активно борется за свою должность.
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