О главном: Реформа СБУ. Возвращение Тупицкого в КСУ

20:15

В выпуске "О главном" за 21 июля – Верховная Рада год не может принять законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Офис Президента убеждает, что Александр Тупицкий не вернется в КСУ и в отношении него открыли ряд уголовных производств. Сам Тупицкий активно борется за свою должность.