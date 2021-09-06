О главном: Режим Лукашенко засудил оппозицию. Начало нового политического сезона
6 сентября 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:24 канал
В Беларуси безосновательно осудили оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Уже 7 сентября начнется шестая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва, которая продлится до 21 января 2022 года.
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