О главном: Результаты саммита НАТО. Наращивание ядерного потенциала США и России

В выпуске "О главном" за 14 июня – в Брюсселе прошел саммит НАТО, однако там не назвали даты, когда Украина может получить План действий по членству в Альянсе. США и Россия в 2021 году увеличили количество ядерного оружия, готового к применению.
Также в выпуске:
По данным соцопроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", если бы парламентские выборы проходили в середине мая, то в Верховную Раду попали бы 4 политсилы. Речь идет о "Слуге народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщине".