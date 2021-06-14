О главном: Результаты саммита НАТО. Наращивание ядерного потенциала США и России

14 июня 2021 , 19:51
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 14 июня – в Брюсселе прошел саммит НАТО, однако там не назвали даты, когда Украина может получить План действий по членству в Альянсе. США и Россия в 2021 году увеличили количество ядерного оружия, готового к применению.

Также в выпуске:

По данным соцопроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", если бы парламентские выборы проходили в середине мая, то в Верховную Раду попали бы 4 политсилы. Речь идет о "Слуге народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщине".

Автор: Кучер Адріана