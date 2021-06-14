О главном: Результаты саммита НАТО. Наращивание ядерного потенциала США и России

19:51

В выпуске "О главном" за 14 июня – в Брюсселе прошел саммит НАТО, однако там не назвали даты, когда Украина может получить План действий по членству в Альянсе. США и Россия в 2021 году увеличили количество ядерного оружия, готового к применению.