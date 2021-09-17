О главном: Результаты заседания СНБО. Новые правила карантина в Украине

17 сентября 2021 , 20:10
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Источник:

24 канал

На заседании Совета безопасности и обороны Украины 17 сентября приняли новые санкции. Более 80 человек попадут в санкционный список из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В Украине вводят желтые и зеленые COVID-сертификаты.

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Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Европу быть готовой останавливать Россию от дальнейшей агрессии к Украине. В организации заявили о более жестких санкциях и ограничениях от российских энергоресурсов.

По данным расследования журналистов, министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет любовницу на Западе, которая обладает большим состоянием. Сам Лавров живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Автор: Єгор Скоріна