О главном: Результаты заседания СНБО. Новые правила карантина в Украине

На заседании Совета безопасности и обороны Украины 17 сентября приняли новые санкции. Более 80 человек попадут в санкционный список из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В Украине вводят желтые и зеленые COVID-сертификаты.

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Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Европу быть готовой останавливать Россию от дальнейшей агрессии к Украине. В организации заявили о более жестких санкциях и ограничениях от российских энергоресурсов.

По данным расследования журналистов, министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет любовницу на Западе, которая обладает большим состоянием. Сам Лавров живет за счет олигарха Олега Дерипаски.