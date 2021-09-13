О главном: Российские ракеты на границе. Реформу судов заблокировали

Из-за учений России и Беларуси возле границ Украины расположены 200 тысяч солдат, 80 самолетов и вертолетов, 760 боевых машин.

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Немецкий регулятор энергетического рынка получил документы на сертификацию газопровода "Северный поток-2". BNA определит, выдавать ли газопроводу сертификацию, без которой труба не может начать свою работу.

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