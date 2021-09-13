О главном: Российские ракеты на границе. Реформу судов заблокировали
13 сентября 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Из-за учений России и Беларуси возле границ Украины расположены 200 тысяч солдат, 80 самолетов и вертолетов, 760 боевых машин.
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