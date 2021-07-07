О главном: Скандал вокруг "Кузницы на Рыбацком". Новая стратегия Кремля

19:59

В выпуске "О главном" 7 июля – директора "Кузницы на Рыбацком" арестовали, а "Богдан Моторс" признали банкротом. В то же время в партии Петра Порошенко заговорили о политическом преследовании. "Западные ценности враждебные, а скрепы нужно защищать" – в России обновили стратегию национальной безопасности.