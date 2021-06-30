О главном: Скандальное назначение от Венедиктовой. "Прямая линия" Путина

30 июня 2021 , 20:07
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 30 июня – Ирина Венедиктова передала "департамент войны" в подчинение экс-юристу Виктора Медведчука. Владимир Путин во время "Прямой линии" с народом заговорил о Третьей мировой войне и военных учениях "Си Бриз".

Также в выпуске:

Сборная Украины по футболу одержала блестящую победу в матче со Швецией со счетом 2:1. Команда Андрея Шевченко, которая впервые в истории попала в одну восьмую финала Чемпионата Европы, теперь продвинулась в четвертьфинал.

Выпуск программы "О главном" за 30 июня: смотрите видео

 

Автор: Кучер Адріана