О главном: Скандальное назначение от Венедиктовой. "Прямая линия" Путина

20:07

В выпуске "О главном" за 30 июня – Ирина Венедиктова передала "департамент войны" в подчинение экс-юристу Виктора Медведчука. Владимир Путин во время "Прямой линии" с народом заговорил о Третьей мировой войне и военных учениях "Си Бриз".