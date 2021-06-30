О главном: Скандальное назначение от Венедиктовой. "Прямая линия" Путина
30 июня 2021 , 20:07Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 30 июня – Ирина Венедиктова передала "департамент войны" в подчинение экс-юристу Виктора Медведчука. Владимир Путин во время "Прямой линии" с народом заговорил о Третьей мировой войне и военных учениях "Си Бриз".
Также в выпуске:
Сборная Украины по футболу одержала блестящую победу в матче со Швецией со счетом 2:1. Команда Андрея Шевченко, которая впервые в истории попала в одну восьмую финала Чемпионата Европы, теперь продвинулась в четвертьфинал.
Выпуск программы "О главном" за 30 июня: смотрите видео