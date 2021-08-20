О главном: СНБО ввел санкции против Шария. Меркель встретилась с Путиным
20 августа 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны провел заседание. Пакет санкций ввели, в частности, против пророссийского блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, главного редактора пророссийского сайта Игоря Гужвы и нардепа Андрея Деркача. Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Москву. Она провела встречу с Владимиром Путиным.
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