О главном: Соглашение России и Венгрии. ЕС против деолигархизации
28 сентября 2021 , 20:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Венгрия подписала прямой контракт с Россией о поставках газа – в обход Украины. Нардепы из партии "Европейская солидарность" подали иски сразу к трем институтам из-за голосования закона об олигархах.
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