О главном: Соглашение России и Венгрии. ЕС против деолигархизации

28 сентября 2021 , 20:22
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Источник:

24 канал

Венгрия подписала прямой контракт с Россией о поставках газа – в обход Украины. Нардепы из партии "Европейская солидарность" подали иски сразу к трем институтам из-за голосования закона об олигархах.

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Судьи уже второй раз пытаются сорвать судебную реформу. Делают это очень просто – не хотят делегировать своих представителей в Этический совет.

Смотрите "О главном" за 28 сентября: видео

 

Автор: Катерина Соляр