О главном: Статус Украины как главного партнера США. Монастырский – почти 2 месяца глава МВД

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Депутаты планируют обратиться к США, чтобы Украина стала основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО. Денис Монастырский уже почти 2 месяца занимает должность министра внутренних дел. К команде главы МВД уже возникли вопросы у экспертов и общественности.

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Депутат Александр Трухин заявил, что во время аварии был трезв. А об остальном сказал, мол, ему запретили говорить следователи.

Журналисты сообщили, что за несколько лет депутатства мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 миллиона гривен. 70-летняя мама Андрея Клочко стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельного участка и Tesla.