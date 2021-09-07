О главном: Статус Украины как главного партнера США. Монастырский – почти 2 месяца глава МВД
7 сентября 2021 , 20:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Депутаты планируют обратиться к США, чтобы Украина стала основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО. Денис Монастырский уже почти 2 месяца занимает должность министра внутренних дел. К команде главы МВД уже возникли вопросы у экспертов и общественности.
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