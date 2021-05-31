О главном: Суд смягчил приговор Стерненко. Правительство не ликвидирует ОАСК

17:27

Апелляционный суд Одесской области смягчил приговор Сергею Стерненко. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно. Верховная Рада снова не рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что документ еще не готов к рассмотрению, потому что нет решения профильного комитета.